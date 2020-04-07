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Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun

Survivor hayranı olan Demet Akalın, dün akşam yayınlanan bölümde Gönüllülerin kazandığı şiş kebabın yanında pilav olmadığı için "Patron cimrilik yapıyorsun" diyerek Acun Ilıcalı'ya seslendi.

07.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:43

Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte evde olan Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor hayranı olan Akalın, dün akşam yayınlanan bölümdeki yemek ödülünü eksik bulunca Acun Ilıcalı'ya çıkıştı.

ŞİŞ KEBAP İÇİN KIYASIYA YARIŞTILAR

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılan yarışmanın ardından takımlar, ödül oyununda kumda hentbol oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmaya çalıştı. Oyunu 3-0 kazanan takım Gönüllüler oldu.

Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun

"CİMRİLİK YAPIYORSUN PATRON"

Yarışmayı yakından takip eden Demet Akalın ise kebabın yanında pilav olmadığını öğrenince Ilıcalı'ya gönderme yaptı. Instagram hesabından yarışmadan bir kareyi paylaşarak Acun Ilıcalı'yı etiketleyen Akalın, "Bulgur pilavı eksik; bulgur pilavı eksik. Ödülde bulgur pilavı vardı. Patron cimrilik yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun
Survivor’daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı’ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun
Etiketler: Demet Akalın, Acun Ilıcalı, Koronavirüs, Magazin

Haberin Videosu :

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun

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Haberler ›› Magazin ››Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun - Magazin
Yorumlar (5)
MEKANCİ:İnsan kebabın yaninda ayran bari verirdi be
Cevap Yaz 18 4
HALİL:Gereksiz haber
Cevap Yaz 1 23
AVNİ:acun kaç para yardım yaptın la
Cevap Yaz 2 21
ARİF KAHRAMAN:DEVLETE DESTEK KAMPANYASI ADINA ACUN ILICALIDAN BÜYÜK BİR ADIM BEKLİYORUZ
Cevap Yaz 1 26
ADINIZIYAZIN:Devlete yardım etmek şeymadan sıra gelmiyordur. Adam şeymaya ne yaptık’ki şeymaya bukadar para lar döküyor yoksa bir erkek gururuna yediremez eski karısının sevgilisine bakmayı ?????
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