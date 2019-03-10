Survivor Dokunulmazlık Oyununda Başarısız Olan Hakan, Acun Ilıcalı'yı Çileden Çıkardı

Survivor'da heyecan dolu bir gece daha yaşandı ve ilk dokunulmazlık oyunun kazananı belli oldu. Türkiye takımının kazandığı dokunulmazlık oyununda Vasilis Vasilikos ile karşı karşıya gelen Hakan, atışlara erken başlamasına rağmen sayıyı rakibine kaptırdı. Hakan bu hareketiyle Acun Ilıcalı'yı isyan ettirdi.

"3 TANEYİ ATTI SONRA YATTI"

Rüzgarın olması sebebiyle atışlarda sorun yaşayan Hakan'a Ilıcalı "Gittikçe daha kötü atmaya başladı. Hakan bu kadar da kaçırılmaz ki; yarım saattir kaçırıyor gerçekten. 3 taneyi attı ondan sonra da yattı" diyerek tepki gösterdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN KAZANANI KİM OLDU?

Survivor 2019'da 21. bölüm yayınlandı ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı 10-5 skorla kazandı.

Un ve yağdan oluşan erzak oyunu da zorlu geçti. Türkiye takımından son sayıyı Yusuf aldı ve Türkiye, Yunanistan'ı 10'a 9 yendi. Böylece erzak ödül oyununda da kazanan taraf yine Türkiye oldu.