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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? Survivor birleşme partisi ne zaman? Konseyde kimlerin ismi yazıldı?

Survivor 37. Bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İzleyiciler dokunulmazlık oyunu kazananı merak ederken Survivor eleme adayları kimler? Survivor birleşme partisi ne zaman gibi soruların da yanıtlarını araştırdı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

06.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:23
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? Survivor birleşme partisi ne zaman? Konseyde kimlerin ismi yazıldı?

Survivor'da birleşme partisine az bir zaman kaldı ve izleyiciler Survivor'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? Survivor birleşme partisi ne zaman? İşte, Survivor 37. Bölümün merak edilenleri…

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ünlüler takımının galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Düni se yarışmacılar ikinci kez dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede durum 2-2 geldi. Bu aşamadan sonra Gönüllüler takımından Barış, Ünlüler takımından Ersin'e üstünlük sağlayınca dokunulmazlık oyununun galibi Gönüllüler oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? Survivor birleşme partisi ne zaman? Konseyde kimlerin ismi yazıldı?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlık oyununda sahadan mağlubiyetle ayrılan Ünlüler takımı, konseyde birbirlerinin isimlerini yazmak zorunda kaldılar. Konseyde isi en çok yazılan isimler ise Perviz ve Ezgi oldu. Perviz ve Ezgi 4'er oy alarak eleme adaları oldular.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor birleşme partisinin önümüzdeki hafta yapılacağı açıklandı.

Etiketler: Gündem, Güncel
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