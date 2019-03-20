Survivor Ecem, Kendisini Enerji Yükleme Bahanesiyle İstismar Eden Kişiden Şikayetçi Oldu

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, yarışma öncesi kendisine enerji yüklemesini yaparak birinci yapacağını söyleyen kişi tarafından defalarca istismara uğradığını söyledi.Yarışmanın başlarında adaya veda eden isim, kendisine istismarda bulunan kişiyi savcılığa şikayet etti.

"SANA ENERJİ LAZIM, YÜKLERSE BİRİNCİ OLURSUN"

Günaydın'ın haberine göre; Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan eden Ecem Karaağaç'a bir takipçisi, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı. Karaağaç, teklifi kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu.

ENERJİ VERME VAADİYLE DEFALARCA BİRLİKTE OLDU

Sözde uzman kişi, enerji verme vaadiyle Ecem'le defalarca birlikte oldu. Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Ecem Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Ecem Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: Diğer