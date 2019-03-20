20 Mart 2019, 09:14
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Survivor Ecem, Kendisini Enerji Yükleme Bahanesiyle İstismar Eden Kişiden Şikayetçi Oldu

Ecem Karaağaç, Survivor yarışması öncesi 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi savcılığa şikayet etti.

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, yarışma öncesi kendisine enerji yüklemesini yaparak birinci yapacağını söyleyen kişi tarafından defalarca istismara uğradığını söyledi.Yarışmanın başlarında adaya veda eden isim, kendisine istismarda bulunan kişiyi savcılığa şikayet etti.

"SANA ENERJİ LAZIM, YÜKLERSE BİRİNCİ OLURSUN"

Günaydın'ın haberine göre; Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan eden Ecem Karaağaç'a bir takipçisi, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı. Karaağaç, teklifi kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu.

ENERJİ VERME VAADİYLE DEFALARCA BİRLİKTE OLDU

Sözde uzman kişi, enerji verme vaadiyle Ecem'le defalarca birlikte oldu. Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Ecem Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Ecem Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.

Karaağaç, Magazin
Kaynak: Diğer



YORUMLAR (72)
NACAR: yükleme tam olmadan gidince elenmiş, oysa hanım efendi elenmeseydi sıkıntı yok. yani faydasını görmediğini söylüyor yediğimlemle kaldım diyor.
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MANİSA: Enerjiyi yüklemiş işte daha ne istiyorsun sanki zorla yapmış gibi utanmadan birde şikayetçi olmuş terbiyesiz.
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SERKAN: enerjı.az.geldı.allah.akıl.versın
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X: Yarışarak olmadı zırvalayarak devam ediyor
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DOĞRUCU DAVUT: Birinci olsaydı sorun olmayacaktı ve dava açmayacaktı, hatta enerji yükleyen kişiye başka işlerde de iyi netice almak için yine gidecekti burdaki sorun tüketici haklarıyla alakalı bir durum yani alınan mal veya hizmetten memnun kalmamak bu durumda tekrar o adama gidip aldığı enerjiyi ALDIĞI ŞEKİLDE geri iade etmesi lazım...
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