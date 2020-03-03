Survivor'dan Fatma ve Erman'ın diskalifiye olmasının ardından 2020 Survivor yeni yarışmacıları belli oldu. 4 yeni isim yarışmaya dahil olurken yeni yarışmacılardan Survivor Gizem Birdal izleyicilerin merak konusu oldu. Survivor'a katılan Survivor Gizem Birdal kimdir? Gizem Birdal kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Gizem Birdal hakkında merak edilenler…

GİZEM BİRDAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NE?

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışacak olan Gizem Birdal kendisini şu şekilde anlattı:

5 Ağustos 1992 İstanbul doğumluyum. 10 yaşımda Bakırköyspor kulübünde basketbola başladım. 24 yaşıma kadar aktif basketbol oynadım. 8. sınıfta Oğuzkaan kolejinden burs aldım ve liseyi de burada bitirdim. Alt yapım bitince Bursa Büyükşehir Belediyesiyle anlaştım ve 1 sene Bursa'da oynadım. Devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini burslu okudum. Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldım. Daha sonra 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda yer aldım. En son "Şahin Tepesi" adlı dizide yer aldım. Bunun dışında birkaç reklam projesinde oynadım.