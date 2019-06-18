Survivor Hakan Hatipoğlu, yarışmacıların son zamanlarda neden hasta olduğunu tespit etti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama yorumcularından Hakan Hatipoğlu canlı yayında ilginç açıklamalar yaptı. Kendisi de daha önce 3 defa Survivor'da yarışan Hatipoğlu, yarışmacıların hastalanmasının nedenini söyledi. Yarışmacıların kazandıkları ödül sonrası uçağa bindiklerini ve uçakta klimaya maruz kaldıkları için hastalandıklarını düşündüğü söyleyen Hatipoğlu, aynı durumu kendisinin de yaşadığını dile getirdi.

"ADIM GİBİ EMİNİM HASTALIKLAR BUNDA DOLAYI"

Hatipoğlu, hastalıklarla ilgili şöyle konuştu: "Survivor'n sonuna doğru hastalıklar sakatlıklar biraz daha artıyor. Bir de kimsenin bilmediği bir şey vardır. Çok doğal bir ortamdayız, hava sıcaklığı hep aynı, nem hep aynı ama bir uçak yolculuğu yaptığınız zaman hayatınıza maalesef klima diye bir şey giriyor.

Ben ne zaman büyük ödül kazansam, ne zaman uçağa binsem ertesi gün hastayım. Muhtemelen klimadan dolayı hasta oldular, adım gibi eminim. Ben birçok hastalığın bundan dolayı olabileceğini düşünüyorum."