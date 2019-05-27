Survivor'ın Elenen Yarışmacısı Melisa'dan Hikmet ve Bora İtirafı

Yarışmaya erkek arkadaşıyla konuşma şekliyle damga vuran Melisa Emirbayer geçtiğimiz günlerde ciddi şekilde sakatlanarak adaya veda eden Hikmet ve, Bora'nın hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

SAMİMİYETİNİ GERÇEK BULMUYORUM

Survivor Panorama programına katılan Melisa Emirbayer Bora hakkında olay iddialarda bulunurken Hikmet'in sakatlığıyla ilgili önemli bir detayı da açıkladı. Melisa, "Bora'nın Seda ve Sude'ye olan samimiyetini gerçek bulmuyorum." dedi.

"HİKMET'İN SAKATLIĞINA SEVİNDİ"

"Bora, Seda ve Sude'yi basamak olarak kullanıyor. Biraz ağır olacak ama Hikmet'in sakatlığına bile gitti diye sevinmiştir"