Survivor Kurallarını Soran Hikmet, Acun Ilıcalı'yı Sinirlendirdi

Survivor'da, iki takımın nefes kesen mücadelesi devam ederken, yarışmacıların çıkışları ilginç anlara sahne oluyor. Eğlenceli anların da yaşandığı oyunlarda Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı şaşırtan bir soru geldi. Survivor kurallarını sora Hikmet, Ilıcalı'yı çileden çıkardı.

SORUYA SİNİRLENDİ

Acun Ilıcalı, yarışmacı Hikmet'in kendisini kızdırdığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Hikmet'in Survivor kuralları ile ilgili sorduğu soru Acun'u sinirlendirdi.

"SEN ON YILDIR SURVIVOR İZLİYORSUN?"

Hikmet oyunda yarışmacının önüne geçip geçemeyeceğini sordu. Acun Ilıcalı bu soruya sinirlenerek Hikmet'e, yarışmacının önüne geçemeyeceğini ve çelme takamayacağını söyledi. Ilıcalı, "Bağıracaksın, önüne geçemezsin. Sen on yıldır Survivor izliyorsun, önüne geçen gördün mü hiç?" diyerek tepkisini dile getirdi.

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.