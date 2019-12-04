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Survivor Murat Ceylan sevgilisiyle yürüyen merdivenlerde öpüşürken görüntülendi

Survivor 2019 yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan, yürüyen merdivende sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi. Ceylan sevgilisini dakikalarca öptü.

04.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:04

İlk olarak 2013'te Survivor'a katılan ve üçüncülük elde eden Murat Ceylan, 2018 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllür yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Son olarak Survivor 2019'da sunuculuk yapan Ceylan, sevgilisiyle bir AVM'de samimi bir şekilde görüntülendi.

SEVGİLİSİNİ YÜRÜYEN MERDİVENLERDE ÖPTÜ

Murat Ceylan ve Lera Marchuk'un aşk dolu dakikaları objektiflere yansıdı. Yürüyen merdivende sevgilisini dudağından öpen Ceylan'ı görenler gözlerini çiftten alamadı. Kısa bir alış verişturuna çıkan Ceylan ile Marchuk, alışverişlerini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldılar.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

15 Mayıs 1991 doğumlu olan Murat Ceylan 'da doğdu. Liseden sonra Londra'da Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan Celyan müzik dersleri aldı.

Sporla da ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Sport Kulübü'nde lisanslı binicilik yapar. Surf ve patenle de ilgilenir.

İlk olarak 2013 yılında Survivor'da katıldı, üçüncülük elde etti. 2018 yılında ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı. 2014'te 'Para Bende' adlı yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılkında 'Yeni Nesil' adlı müzik albümü çıkarttı. Ayrıca 2017 yılında Familya adlı TV dizisinde de oynadı.

Survivor Murat Ceylan sevgilisiyle yürüyen merdivenlerde öpüşürken görüntülendi

Murat Ceylan, İstanbul, Magazin


HABER YORUMLARI (10)
MERT:BUNU YAPARAK ORADAN GEÇENLERE DAVETİYEMİ ÇIKARIYOR ACABA SIRADAN GEÇİN DİYE AHLAKSIZ İNSANDA EDEP OLUR BİRAZ
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HALİL EREN:ÇOK GÜZEL TERBİYESİZ
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ALBERT:hmmm yüürümüüüş
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EL-AMEDİ:HİNDİSTANDA YAPACAKTIN O HAREKETİ GÖR SONRA İKİNİZE NE OLURDU:))))
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YOK:ayıp birşey ya hiç terbiye diye bişey almamışlar
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MERVE CAN:Edepsizler başka yer yok çünkü çoluk çocukta var orda millette seyretmiştir
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...:edep yahu edep yuhhhhhhhhhhh. . .
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HAKAN:Üh görende ıssız adada kaldı zanneder :P
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PAŞALI:Yürüyen merdivende yürümüş
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BAKKAL:EEE NE VAR OLABiLiR
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