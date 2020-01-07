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Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2020 başlangıç tarihi belli oldu! Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor'a kimler katıldı?

Ekranların fenomen yarışma programı Survior, 2020'de heyecan kasırgasına sahne olacak. İzleyicileri ekrana bağlayacak olan ve yıllardır gelenek haline dönüşen Survivor'un başlangıç tarihi belli oldu. Peki Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2020 başlangıç tarihi belli oldu mu? Survivor'a kimler katıldı? Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

07.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:10 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2020 başlangıç tarihi belli oldu! Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor'a kimler katıldı?

Gelenek haline gelen ve izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Surviyor, bu yılda ekranlarda olacak. Survivor'ın ne zaman başlayacağı merak konusu olurken Survivor ne zaman başlayacak, Survivor 2020 başlangıç tarihi belli oldu mu? Survivor'a kimler katıldı? Survivor 2020 ne zaman başlıyor? İşte 2020 Survivoyr hakkında merak edilenler.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen 2020 Survivor duyurusunu Acun Ilıcalı yaptı. Ilıcalı, Survivor 2020'nin Şubat ayında ekranlarda olacağını ifade etti.

SURVİVOR'A KİMLER KATILACAK?

Acun Ilıcalı Survivor 2020'ye Ersin Korkut'un katılacağını ifade ederken Uğur Pektaş'ın da büyük ihtimalle Ersin Korkut'la beraber ünlüler takımında olacağını duyurdu.

Uğur Pektaş
Ersin Korkut

SURVİVOR SON ŞAMPİYONU KİM?

2019 Survivor'da Yusuf Karakaya şampiyon olmuştu.


Acun Ilıcalı, Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Gündem, Magazin, Güncel

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