Acun Ilıcalı'dan MasterChef Murat Açıklaması: Survivor'a Götürme Kararımız Olmadı

Survivor'ın 2019 sezonu merakla beklenirken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı hem Survivor 2019'un ne zaman başlayacağını açıkladı hem de MasterChef Murat'ın yarışmaya katılıp katılmayacağı konusuna noktayı koydu.

"HİÇ GÖTÜRME KARARIMIZ OLMADI"

Murat Özdemir katıldığı yayında "Ben Acun abiden de özür diliyorum kendisi gariban babasıdır. Hani bana kızmasını istemem ama Survivor'a gidecektim herhalde bu hareketlerden dolayı iptal oldu" dedi. Bu açıklamadan sonra tüm gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Ilıcalı ise Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'na konu hakkında açıklama yaparak, "Hiç götürme kararımız olmadı ki vazgeçeyim... Sosyal medyada yazılıyor böyle şeyler, sonra büyük sitelere haber oluyor. Ben öyle reyting istemiyorum." dedi. Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor Türkiye- Yunanistan'ın şubat ayında başlayacağını dile getirdi.