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Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor'da açlıkla mücadele eden yarışmacılar yemek ödülü için mücadele etti. Oyun sırasında Sercan ile Barış, Yasin ile Yunus Emre, Burak ile de Parviz arasında kavga çıktı. Kavga sonrası devreye giren Acun Ilıcalı, Parviz'i oyundan diskalifiye etti.

31.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:27

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020 dün akşam 32. bölümüyle ekrana geldi. Et yemeği için yarışan iki takımın yarışmacıları kıyasıya mücadele etti. Oyunda gerilen yarışmacıların bazıları birbirine fiziksel temasta bulununca Acun Ilıcalı devreye girdi.

"KOCAMAN CÜSSEN VAR HER ŞEYE AĞLIYORSUN"

Günlerdir açlıkla mücadele eden yarışmacılar havuz başında et yemeği yiyecekleri ödül için kıyasıya mücadele etti. Survivor 2020'nin 32. bölümünde oynanan basket oyununda Sercan ve Barış arasında gerilim yaşandı. Sercan, Barış'ın kendisini bilerek yere attığını iddia etti. Skor 5-1 ünlüler lehine iken Parviz-Berkan ile Barış-Yunus Emre sahaya çıktı. Oyun sırasında Barış yere düştüğü bir pozisyonda itiraz edince Sercan sert tepki gösterdi. İkili arasındaki dokunulmazlık oyunu öncesinde başlayan gerginlik bugünkü oyuna da yansıdı. Sercan, Barış'a "Koskoca cüssen var ama her şeye ağlıyorsun" sözleri ile tepkisini gösterdi.

Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti

BURAK VE PARVİZ BİRBİRİNE GİRDİ

Ödül oyunu sırasında Burak ile Parviz arasında fiziksel temasa dönüşen bir gerginlik yaşandı. Survivor basketinde skor 9-5 gönüllüler lehine iken Parviz - Sercan ikili ile Burak - Yasin ikilisi karşılaştı. Bir pozisyon sonrasında Burak'ın Parviz'e sözleri sonrasında ortam iyice gerildi.

Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti

PARVİZ DİSKALİFİYE EDİLDİ

İki yarışmacı kavga etmek üzere iken Yasin araya girdi ve sakinleştirmeye çalıştı. Bu tartışma sonrasında Acun Ilıcalı hem Parviz'e hem Burak'a birer teknik faul verdi. İki tarafın sakinleşmesi sonrasında devam eden oyunda Burak ile Parviz arasındaki bir pozisyonda kamera kayıtlarına bakıldı. Ve Acun Ilıcalı, Parviz'in oyundan diskalifiye edilmesine karar verdi.

Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti

YUNUS EMRE VE YASİN DE TARTIŞTI

Survivor'da gönüllüler takımından Yunus Emre ve Yasin arasında da oldukça gergin anlar yaşandı. Yunus Emre ile Yasin arasında ada konseyi sonrasında tartışma çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışma gittikçe büyüdü. Ve sonrasında Yasin ile Yunus Emre, birbirlerinin üzerine yürümeye başladı. İki yarışmacıyı, takım arkadaşları zor ayırdı. Oyun alanında meydana gelen tartışmaya ünlüler takımından yarışmacılar da sakinleştirmek için dahil oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Olaylı geçen ödül oyununun kazananı ise uzun zamandır ödül oyunu kazanamayan Gönüllüler takımı oldu. Gergin geçen oyun sonrası havuz başına giden yarışmacılar et yemeğinin tadını çıkardı.

Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti
Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz’i oyundan diskalifiye etti
Etiketler: Acun Ilıcalı, kavga, Magazin

Haberin Videosu :

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti
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