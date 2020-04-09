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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 8 Nisan Survivor'da kim kazandı? Birleşme partisi ne zaman? Dominik pezosu kaç TL?

40. bölümü ile ekranlara gelen Survivor, ödül oyunu yarışı ile izleyiciyi ekrana bağladı. Heyecanlı anların yaşandığı bölümde yarışmacılar ödül için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor'da kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor birleşme partisi ne zaman? 1 pezo kaç TL?

09.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:58
Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 8 Nisan Survivor'da kim kazandı? Birleşme partisi ne zaman? Dominik pezosu kaç TL?

Survivor, 8 Nisan Çarşamba günü ekrana gelen bölümü ile nefesleri kesti. Ödül oyununda yüksek seviyede rekabet yaşanırken ödül için parkurda ter döktüler. Peki, Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler Gönüllüler birleşme partisi ne zaman?Dominik pezosu kaç TL? 8 Nisan Survivor'da kim kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda kazanan takım kaybeden göre 500 pezo daha fazla para kazanacaktı. Açık artırma için oldukça önemli bir miktar olan 500 pezo içi yarışmacılar yarıştı. Yarışmada önemli bir geri dönüşe imza atan Ünlüler oyunu önce 9-9'a getirdi. Sonra da son sayıyı kazanarak ödül oyununu kazandılar.

ÖDÜL OYUNUNDA NİSA'NIN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 40. bölümünde açık artırma oyununda Yasin'in Nisa'ya gösterdiği taktik işe yaradı ve Nisa sayıyı almayı başardı. Nisa'nın gösterdiği performans son bölüme damga vurdu.

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 8 Nisan Survivor'da kim kazandı? Birleşme partisi ne zaman? Dominik pezosu kaç TL?
Nisa Bölükbaşı

ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı, ada konseyinde birleşme partisine dair açıklamalarda da bulundu. Yarışmacıların ve izleyicilerin heyecanla beklediği birleşme partisi önümüzdeki hafta yapılacak. Ilıcalı birleşme partisinde şarkı yarışmasının da yapılacağını sözlerine ekledi.

DOMİNİK PEZOSU KAÇ TL?

9 Nisan itibariyle:
1 Dominik Pezosu; 0.12 Türk Lirası
100 Dominik Pezosu: 12 Türk Lirası
200 Dominik Pezosu: 24 Türk Lirası
500 Dominik Pezosu: 60 Türk Lirası
1000 Dominik Pezosu: 120 Türk Lirası

Etiketler: Dominik Cumhuriyeti, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü
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Haberler ›› Gündem ››Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 8 Nisan Survivor'da kim kazandı? Birleşme partisi ne zaman? Dominik pezosu kaç TL? - Haberler
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