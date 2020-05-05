Yeni bölümü ile seyirciyi ekrana bağlayan Survivor'da ödül oyunu rekabeti yaşandı. Malikane ödülünün olduğu oyunda 80'ler partisi ve diğer ödül detaylarının cezbedici olması ödül oyununu bir kat daha heyecanlı hale getirdi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor malikane ödülünü hangi takım kazandı? 4 Mayıs Pazartesi 80'ler partisi ödülünü kim kazandı?

4 MAYIS ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

İzleyicilerin ekrana kilitlendiği ödül oyununda heyecan dolu sahneler yaşandı. 9-9'a gelen ve son oyunun nefes kestiği ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçlar Gönüllüler takımı malikane ödülünün kazandı ve 80'ler partisinin tadını çıkardı.

80'LER PARTİSİYLE COŞTULAR

Gönüllüler takımı jet skilerle adadan malikaneye geldi. Gol arabaları ile gezinti sonrası malikaneye gelen yarışmacılar havuzda eğlendikten sonra 80'ler partisine katıldı. Kıyafetlerin ve müziğin uyumu ile renkli görüntülerin ortaya çıktığı gecede Gönüllüler takımı yarışmacıları doyasıya eğlendiler.