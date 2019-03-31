Survivor Oyun Heyecanı Yaşayan Atakan, Baygınlık Geçirdi

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Her iki takımda süren kavgalar, tartışmalar devam ederken dokunulmazlık oyununu Türk takımı kazandı.

Ödül oyunu sonrasında sevinç yaşayan Atakan yere yığılınca yarışmacılara korku dolu anlar yaşattı.

BİRDEN YERE YIĞILDI

Survivor'ın son bölümünde Türk ve Yunan takımları haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet etti. Pazar günü oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununa avantajlı çıkmak açısından büyük önem taşıyan oyunda mücadele soluksuz takip edildi. Survivor'da güne damgasını vuran olay ise Atakan ile yaşandı. Oyunu kazandıktan sonra zıplayarak sevincini belli eden Atakan, tansiyonu düşünce yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Atakan, hastaneye kaldırıldı.

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

15 Aralık 1994'te İstanbul Şişli'de doğan Atakan Işıktutan'ın memleketi Rize. 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde başarılar elde etti. 2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.