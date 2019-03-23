Survivor Panorama'ya Katılan Acun Ilıcalı, Bilinmeyenleri Anlattı

Acun Ilıcalı, önceki gün sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan Survivor Panorama programına konuk oldu. Ilıcalı, canlı yayında önemli açıklamalar ve ilginç bir itirafta bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden "Survivor'da takımlar böyle mi daha iyi, yoksa karışık mı?" şeklinde anket yapan Ilıcalı, programın sunucularından Hakan Hatipoğlu'nun bu anketi hatırlatması üzerine ilginç bir yanıt verdi.

"ANKET YÜZDE 55'E YÜZDE 45 ÇIKTI"

Acun Ilıcalı, anket hakkında şöyle konuştu: "Seyircimizin ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Onlar için bir program yapıyoruz. Seyircilerin hoşça vakit geçirmeleri için uğraşıyoruz. Yaptığım anket yüzde 55'e, yüzde 45 çıktı. Sonra şunu düşündüm; 'anketi yapıyorum da, ankete katılanlar seyrediyor mu?' Yüzde 50'si seyrediyordur. Instagram'da 7 milyon takipçim var, bunların hepsi televizyon mu seyrediyor?

"NE ZAMAN ANKET GÖRSEM BASARIM"

Soru sorduğum zaman adamın önüne anket düşüyor, bir yanıta basmak istiyor. Bana da aynısı oluyor. Ne zaman anket görsem, daha basmadığım anket olmadı zaten. Yani konuda mısın, değil misin önemli değil. 'Hadi bir oy atayım' diyorsun."

"SURVIVOR İLE DÜNYA REKORU KIRDIK"

İzlenme rekoru kıran yarışması hakkında konuşan Ilıcalı, bilinmeyen bir detayı da anlattı. "Survivor'daki oyun sistemini icat eden biziz, dünyada böyle bir oyun sistemi yok. Survivor ile dünyada gelmiş geçmiş en büyük toplam reytingi aldık. Yunan TV tarihinin de rekorunu kırdık." dedi.

"ALLAH KORUSUN SİZDEN"

Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu'nun 'Bu sezon Survivor'da çok itiraz eden oluyor mu? Mesela Ogeday, Adem, ben gibi' sorusuna, "Allah korusun sizden. Adem 'itiraz etmiyorum' deyip itiraz eden bir yarışmacıydı. Turabi'nin hiç itiraz ettiğini görmedim. Hakan iddiaya giriyordu, Hakan sayesinde çok iddia kazandım" şeklindeki esprili cevabıyla dikkat çekti.

"EXATLON A'DAN Z'YE BİZİM FORMATIMIZ"

Başarılı yapımcı, "Dünyadaki en büyük başarımız" dediği 'Exatlon' yarışması için 4 ülkeden daha teklif aldıklarını duyurdu: "Şu anda dünyada 12 ülkeye çıkmak üzereyiz. "Meksika'da iki sezon bitirdik, Amerika'da ikinci sezonu bitmek üzere. Çok da güzel oldu. Exatlon A'dan Z'ye kendi formatımız. Bizim için gurur kaynağı. Amerika'da, Meksika'da arkadaşlarım 'Exatlon izledik' diyor. Çok mutlu oluyorum."