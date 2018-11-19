Survivor Sabriye'den Büyük Başarı: Dünya Şampiyonu Oldu!

Avusturya'dan ve birçok Avrupa ülkesinden Türkiye'nin gururu Sabriye Şengül'ü desteklemek için gelenler Viyana'ya akın etti. Salonun tamamı dolu olduğu birçok seyirci maçı salon dışında takip etti.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sabriye Şengül yaptığı açıklamada, "Ülkeme bu güzel ISKA Dünya Kick Boxing şampiyonluk kemerini kazandırıp, 2. kez Dünya şampiyonu olarak ülkeme döneceğim için çok mutluyum." dedi. Sabriye Şengül, gerek ülkemizden gerek yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımızın desteklerinden dolayı teşekkür etti. En büyük hedefinin şimdi Bellator'da yapılacak olan şampiyonluk kemerini almak olduğunu söyledi. Türkiye'nin gururu WKU ve ISKA Dünya şampiyonu Sabriye Şengül yakında ülkemizde de canlı yayınlanan maça çıkacak.