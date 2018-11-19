19 Kasım 2018, 17:25
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Survivor Sabriye'den Büyük Başarı: Dünya Şampiyonu Oldu!

Sabriye Şengül Avusturya Viyana'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.

Avusturya'dan ve birçok Avrupa ülkesinden Türkiye'nin gururu Sabriye Şengül'ü desteklemek için gelenler Viyana'ya akın etti. Salonun tamamı dolu olduğu birçok seyirci maçı salon dışında takip etti.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sabriye Şengül yaptığı açıklamada, "Ülkeme bu güzel ISKA Dünya Kick Boxing şampiyonluk kemerini kazandırıp, 2. kez Dünya şampiyonu olarak ülkeme döneceğim için çok mutluyum." dedi. Sabriye Şengül, gerek ülkemizden gerek yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımızın desteklerinden dolayı teşekkür etti. En büyük hedefinin şimdi Bellator'da yapılacak olan şampiyonluk kemerini almak olduğunu söyledi. Türkiye'nin gururu WKU ve ISKA Dünya şampiyonu Sabriye Şengül yakında ülkemizde de canlı yayınlanan maça çıkacak.

Türkiye,Avusturya,Viyana
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:25



YORUMLAR (12)
MURAT CANEKER: sabriye benimle evlenir misin :)
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COMOLOKKO: hellaaa sana sabri reis . . .
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TAYYAR: tayyar döver
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BJK72: sabrilerde iş yok ne varsa sabriyelerde var
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DÜRBÜNLÜ: tasvip edilecek bir durum göremiyorum,,topragın iki metre altında hesap var,,giydiği bu kıyafetler sabriyenin başını çok agrtır..benden söylemesi.
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