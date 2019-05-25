25.05.2019 15:44
»»

Survivor Sabriye, Sosyal Medya Hesabından Bikinili Pozunu Paylaştı

Survivor'a sonradan dahil olan ve geçtiğimiz hafta elenen Sabriye Şengül, bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.

Survivor'un sevilen yarışmacılarından olan Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından takipçilerine bikinili sürpriz yaptı.

Sabriye Şengül, geçen hafta Survivor'dan elenen Yunan yarışmacı Ria ila deniz keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"SÜRPRİZ"

Sabriye, 404 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı Ria ile çekilen pozuna, "Sürpriz" notunu düştü.

İLK KEZ 2017'DE KATILMIŞTI

İlk kez 2017 yılında Survivor'da yarışan kickboksçu Sabriye Şengül, Survivor 2019'un kadrosuna sonradan katılmıştı.

Survivor Sabriye, Sosyal Medya Hesabından Bikinili Pozunu Paylaştı Sabriye Şengül, Magazin


YORUMLAR (21)
MUSİ: Aman Sabriye bir daha sakın ha survovıra katılma performansınla uyuz ettin milleti...
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
VGIOGOGKG CJFIF6F: Aman Sabriye bir daha sıvovıra katılma ne olur performansınla bizi uyuz ettin...
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MURO 1: BU SABRIYE SABRI OLMASIN TIPI COK ASKERLIGI NEREDE YAPTIN KIZ MI
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SİBEL: sabri gerçekten çoook tırtsın yemişim senin sporculuğunu sen ne boksörsün nede sporcu parkurlarda sakatlanmıyım diye koşmuyorsun zaten koşma sen zaten sporcu değilsin sen tam bir spor tırtısın
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın