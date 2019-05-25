Survivor Sabriye, Sosyal Medya Hesabından Bikinili Pozunu Paylaştı

Survivor'un sevilen yarışmacılarından olan Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından takipçilerine bikinili sürpriz yaptı.
Sabriye Şengül, geçen hafta Survivor'dan elenen Yunan yarışmacı Ria ila deniz keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"SÜRPRİZ"
Sabriye, 404 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı Ria ile çekilen pozuna, "Sürpriz" notunu düştü.
İLK KEZ 2017'DE KATILMIŞTI
İlk kez 2017 yılında Survivor'da yarışan kickboksçu Sabriye Şengül, Survivor 2019'un kadrosuna sonradan katılmıştı.
Sabriye Şengül
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