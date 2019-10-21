Survivor Sabriye, ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile idman yaptı

Ülkemizi kafes dövüşünde ilk kez temsil edecek olan kadın bellator sporcumuz Sabriye Şengül, 23 Kasım'da Bellator Londra'da çıkacağı kafes dövüşü öncesi dünyaca ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov antrenman yaptı.

İLK KEZ KAFES MAÇINA ÇIKACAK

23 Kasım'da Londra'da yapılacak olan Bellator MMA'de ilk kez kafes maçına çıkan Sabriye Şengül, bu büyük mücadele için kampa girdi. İlk Türk kadın kafes dövüşçüsü olarak tarihe adını yazdıran Şengül'ün 23 Kasım'daki rakibi Denisse Kielholtz olacak.

SEVGİSİ VE İNANÇLARI BANA HER ZAMAN GÜÇ VERDİ

Türk halkına maçı kazanacağına dair söz veren Sabriye Şengül, "Rakibim çok güçlü ve dalında çok iyi. Ama ondan korkmuyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve bu maçı kazanmak için elimden geleni yapacağım. Bellator'da ülkemizi temsil eden ilk ve tek kadın sporcuyum o yüzden elimden gelenin en fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Halkımızın, beni seven destekleyen herkesin her zaman yanımda olduklarını biliyorum. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum Onların duaları, sevgisi ve inançları bana her zaman güç verdi." ifadelerini kullandı. Sabriye Şengül, Londra maçı için girdiği kampa başarılı sporcu Khabib Nurmagomedov da eşlik etti.