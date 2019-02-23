Survivor Sema ve Kader Arasında Canlı Yayında Gerginlik Yaşandı

Survivor Panorama'nın konuğu, geçtiğimiz haftalarda adaya veda eden yarışmacı Kader Karakaya oldu. Program yorumcularından Kader eski yarışmacı ve Survivor Panaroma'nın diğer konuğu olan Sema'nın, objektif şekilde değerlendirme yapmadığını ve kardeşi Seda'yı kayırdığını söyledi. Ardından stüdyoda canlı yayında gerginlik dolu dakikalar yaşandı.

"KENDİ KARDEŞİNİ VE ARKADAŞLARINI KAYIRDIN"

Geçen hafta ayrılan Kader Karakaya'nın misafir edildiği Survivor Panorama'da Kader ile Sema arasında 'objektif olmama' tartışması yaşandı. Kader, Sema'ya, "Şu masada tamamen benim üslubumu eleştirdin. Hiçbir şekilde objektif değerlendirmedin, bunu düşünmüyorum zaten. Kendi kardeşini ve arkadaşlarını kayırdın. Seda ve Hikmet'in üslubu eleştirilmemiş." dedi.