Survivor Türkiye Yunanistan'da Aşk Dedikosu Çıktı!

TV8'in beğenilerek izlenen yarışması Survivor Türkiye- Yunanistan, yaşanan rekabetlerle olduğu kadar komik diyaloglarla da gündeme geliyor. Son olarak Türk yarışmacı Hikmet'in, Yunan takımının güzel yarışmacısı Dimitra'ya karşı söylediği sözler dikkat çekti.

"SEVGİLİM YOK, OLMADI"

Türk takımında yer alan Hikmet Tuğsuz, 14 Şubat'ta oynadığı oyunlarda sevgilisi, eşi olanlar için yarışacağını söyledi. Takım arkadaşlarının 'aşk' göndermelerinin ardından Hikmet Tuğsuz, Yunanistan takımından Dimitra ile ilgili bir açıklamada bulundu. 33 yaşındaki yarışmacı, "Benim bir sevgilim yok, olmadı. Yapacak bir şey yok. Yarışırsam sevgilileri olan, eşi olanlar için yarışacağım" dedi. Hikmet'in bu sözleri üzerine takım arkadaşlarının "Sen de birine selam gönderebilirsin" karşılığı geldi.

"DİMİTRA'YA DA BİR PLATONİK"

Survivor Hikmet, "Yani bakalım, şu an Dimitra'ya da bir platonik... İşimiz şaka da bugün gerçekten eşleri, sevgilileri olan yarışır da oyunu kazanırız. Hatta yarışamayanlar yerine ben yarışırsam sevgilisi ve eşi olanların 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacağım. Tek tek isimlerini de sayabilirim" ifadelerini kullandı.

"DİMİTRA SENİN İÇİN"

"Ben de eşim için oynayacağım" diyen Bora Edin, "Sen dönüp 'Dimitra senin için' diyeceksin. Ne kadar şanslısın" sözleriyle Hikmet'e takıldı.

"HİKMET'i BEĞENİYORUM"

Bora'ya cevap veren başarılı yarışmacı, "Ben Dimitra'ya öyle demem. Dimitra herkesin içinde söyledi zaten. 'Hikmet'i beğeniyorum' dedi. Ama benim için karşılıksız bir sevgi" şeklinde konuştu.