Survivor Türkiye Yunanistan'da Ödül Oyununu Hangi Takım Kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın son bölümünde Bil Bakalım oyunu, sembol oyunu ve ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar kazanmak için her şeylerini ortaya koydu zira büyük ödül tavuk, patates ve kolaydı. Bil Bakalım yarışmasında Türk ve Yunan yarışmacılar bu sene ilk kez karşı karşıya geldi, eğlenceli anlar yaşandı.

YUNAN TAKIMI GALİP GELDİ

Survivor'ın son bölümünde Bil Bakalım oyunu oynandı. Ödül ise muzlu çikolotalı krepti. Ödülü Türk takım kazandı. Ardından Türk takım kendi arasında sembol oyunu oynadı. Kadınlarda Melisa, erkeklerde ise Yusuf sembolün kazananı oldu. Zorlu bir oyun olan ödül oyununda iki takım büyük bir mücadele sergiledi. Yarışma sırasında Seda, ekip arkadaşının yanlış yönlendirmesine sert tepki gösterdi. Mücadeleyi ise, 9'a 10 Yunan takımı kazandı.

Oyun sonrası yarışmacılar şu şekilde konuştu:

Bayrak yarışında Katerina Dalaka ile Sude yarıştı, sadece bir saniye ile Yunan takım kazandı.

Türk takım oyun nedeniyle gergin anlar yaşadı.

Acun: Bence kaybeden çok mükemmel bir mücadeleydi. Bir saniye kazananı belirledi. Sizi kaybetmiş saymıyorum. Kızlarımız çok açtı.

Sabriye: Çok iyi mücadele ettik. Onlar hak etti. Gözlerinden öperim.

Sude: Bu ödüle çok ihtiyacımız vardı. Takımın bayrakta beni tercih etti. Umarım bir dahaki sefere biz alırız.

Atakan: Çok açız ve üzücü bir akşam. Burada olmak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. İki konsey atlattım. Gitmek istemiyorum.

Hakan: Takıma faydalı olmak için geldim. Umarım hayırlısı olur.

Bora: Konsey öncesi takıma katkıda bulunamadım. Bu konseyden çıkacağımı düşünüyorum. Allah hayırlısını versin.