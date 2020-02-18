Survivor'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Adayı sel bastı

TV8 ekranlarının yıllardır en çok izlenen projelerinin başında gelen Survivor'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir kişinin adaya veda edeceği yarışmada adayı sel basınca zor anlar yaşandı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Survivor'ın yeni bölümünde adayı sel basınca yarışmacılar zor anlar yaşadı. Açlıkla mücadele eden yarışmacıların üzerindeki kıyafetler dahil olmak üzere bütün eşyaları ıslandı. Ada ortamına henüz alışamayan yarışmacılar şiddetli yağışın ardından duygusal anlar yaşadı.

Ünlüler takımında yarışan oyuncu Mert Öcal "Buraya geldiğimizden beri bizi en zorlayan geceydi" dedi. Gözyaşlarına boğulan Derya Can ise "Mücadeleyi bırakmayacağım" dedi.

GÖNÜLLÜLER PEŞ PEŞE KAZANDI

Survivor 2020, dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Survivor'ın son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları ödül oyunlarında karşı karşıya geldi. İlk ödül oyununda yumurta kazanabilmek için parkura çıkan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Günlerdir aç olan ve sadece Hindistan cevizi yiyebilen yarışmacılar, erzak ve yemek ödülünü kazanmak için her şeylerini ortaya koydular. Kişi başı 3'er yumurta ve erzak almak için ter döken takımlardan Gönüllüler, ödülü kazandı. İlk ödülün ardından Survivor yarışmacıları bu kez nohut pilav ödülünde yarıştı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan yine Gönüllüler oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımında ilk eleme adayı ise Fatma oldu. Survivor'ın 3. bölümünde ise SMS oylaması sonuçları açıklanacak. Oylamada en yüksek oyu alan 2 yarışmacı, diğer 2 eleme adayını belirleyecek.