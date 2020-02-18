Haberler » Magazin » Survivor'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Adayı sel bastı - Magazin

Survivor'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Adayı sel bastı

Survivor'un büyük bir merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmacıların yaşadığı adayı sel basınca zor anlar yaşandı. Kıyafetleri dahil olmak üzere her şeyleri ıslanan yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.

18.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:18

TV8 ekranlarının yıllardır en çok izlenen projelerinin başında gelen Survivor'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir kişinin adaya veda edeceği yarışmada adayı sel basınca zor anlar yaşandı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Survivor'ın yeni bölümünde adayı sel basınca yarışmacılar zor anlar yaşadı. Açlıkla mücadele eden yarışmacıların üzerindeki kıyafetler dahil olmak üzere bütün eşyaları ıslandı. Ada ortamına henüz alışamayan yarışmacılar şiddetli yağışın ardından duygusal anlar yaşadı.

Ünlüler takımında yarışan oyuncu Mert Öcal "Buraya geldiğimizden beri bizi en zorlayan geceydi" dedi. Gözyaşlarına boğulan Derya Can ise "Mücadeleyi bırakmayacağım" dedi.

GÖNÜLLÜLER PEŞ PEŞE KAZANDI

Survivor 2020, dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Survivor'ın son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları ödül oyunlarında karşı karşıya geldi. İlk ödül oyununda yumurta kazanabilmek için parkura çıkan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Günlerdir aç olan ve sadece Hindistan cevizi yiyebilen yarışmacılar, erzak ve yemek ödülünü kazanmak için her şeylerini ortaya koydular. Kişi başı 3'er yumurta ve erzak almak için ter döken takımlardan Gönüllüler, ödülü kazandı. İlk ödülün ardından Survivor yarışmacıları bu kez nohut pilav ödülünde yarıştı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan yine Gönüllüler oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımında ilk eleme adayı ise Fatma oldu. Survivor'ın 3. bölümünde ise SMS oylaması sonuçları açıklanacak. Oylamada en yüksek oyu alan 2 yarışmacı, diğer 2 eleme adayını belirleyecek.

SurvivorSurvivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi

Survivor'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Adayı sel bastı

Magazin


HABER YORUMLARI (10)
ADINIZI YAZIN:Dram dedikleri şeye bak. Ya hal izleyen var mı bu senaryo üzerine oynanan saçmalığı
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ADMAN:Sayin seyirciler, zirilti dinlemeye hos geldiniz. Giderken orada bir yaris oldugunu biliyordunuz, ana kuzularinin orada isi ne.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ŞAKA GİBİ!:Mantıklı bir cümle kuramıyorlar! ''Sıkıntı yok!'', ''şaka gibi'', ''bombeli at bombeli'' Şokella''dan, Nutella''dan doğmuş bir nesil fakat şanslı bir nesil
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ULUBATLI:Hiç önemli değil bakınız Elazığ da insanlar bu kış günü çadırlarda yaşamaya çalışıyorlar.
Yayından Kaldır
25 0
Cevap yaz
PATOZ:gece gündüz bunu izliyoruz. çok önemli bizim için. adaya kim veda edecek, kim kimle kavga edecek falan. uykularımız kaçıyor.
Yayından Kaldır
34 3
Cevap yaz
HUHHAHHAHHAHA:Sönmez dayı
Yayından Kaldır
1 2
BİRİSİ HERHANGİ BİRİSİ:işin tuhaf tarafı adayı sel basınca yarışmacıların herşeyi ıslanıyor ama acunun araç gereçleri kameralara falan bişey olmuyor. acun reyting için adaya yılan sürüsü bile getirir
Yayından Kaldır
21 1
Cevap yaz
ALPER:boş şeyler. ugraşacak iş yoksa sınıra gidin mültecilere barınak inşa etseniz daha faydalı olacak
Yayından Kaldır
19 2
Cevap yaz
SÖNMEZ DAYI:hhhhahahhaa
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:56:46