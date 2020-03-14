Menü
Haberler ›› Magazin ››Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü - Magazin

Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü

Çin'de başlayan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs vakası son olarak Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide görüldü. Acun Ilıcalı ise vakaların ardından nasıl önlemler alacağı konusunda bir açıklama yapmadı.

14.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:59

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 5 bin 400'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs Dominik Cumhuriyeti'nde de görüldü. Survivor çekimlerin gerçekleştiği Dominik'te ne tür önlemlerin alınacağı ise merak edilmeye başlandı.

DOMİNİK'TE 5 VAKA VAR

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 200 bine yakın insana bulaşırken 5 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisini göstermeye devam ediyor. Virüsün başladığı Çin'de hayat normal seyrine geri dönerken vakaların arttığı ülkelerde geniş güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Koronavirüs son olarak Dominik Cumhuriyeti'nde görüldü. Dominik'te yaşayan 5 kişide virüs tespit edildi ve önlemler hat safhaya çıkarıldı.

ACUN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yıllardır Dominik Cumhuriyet'inde Survivor adlı yarışmasının çekimlerini gerçekleştiren televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ne yapacağı ise henüz bilinmiyor. Ilıcalı, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

YARIŞMADAN ELENEN İSİMLER NE YAPACAK?

Koronavirüs hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün yayılmaması için yut dışından gelen kişilerin 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri gerektiğini söyledi. Koca'nın bu açıklamasının ardından Survivor'a veda edip Türkiye'ye geri gelmesi gereken yarışmacıların nasıl bir önlem alacağı ise merak konusu oldu. Survivor'da adaya son veda eden isim ise Ünlüler takımından İrem Akın olmuştu.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Koronavirüs, Magazin
Ecem Altan
Magazin şefi

İlgili Haberler

Şarkıcı Ebru Polat, koronavirüsün ardından fiyat artışı yapan kişilere sert çıktı: AhlaksızlarŞarkıcı Ebru Polat, koronavirüsün ardından fiyat artışı yapan kişilere sert çıktı: Ahlaksızlar
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştıEşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Koronavirüsün TürkiyeKoronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı
İstanbulİstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?
Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritasıKoronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya SelçukKronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi ilde? TürkiyeKoronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?
Maçlar şifresiz mi? Derbi şifresiz mi? Süper Lig maçları koronavirüs şifresiz mi yayınlanacak?Maçlar şifresiz mi? Derbi şifresiz mi? Süper Lig maçları koronavirüs şifresiz mi yayınlanacak?
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Magazin
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Magazin
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok Magazin
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi! Magazin
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Magazin
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı Magazin
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı