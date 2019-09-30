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Survivor'un eski yarışmacısı Serenay Aktaş, Mucize Doktor'un kadrosuna dahil oldu

Survivor'daki başarısıyla adını duyuran Serenay Aktaş, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicileri ekrana kilitleyen Mucize Doktor dizisinin kadrosuna dahil oldu.

30.09.2019 09:45

FOX ekranlarının ilk bölümden itibaren reytinglerde zirvede yer alan dizisi Mucize Doktor'a bir yeni oyuncu transfer oldu. Orjinal adı Good Doctor olan Kore dizisinden uyarlanan Mucize Doktor'un kadrosuna Survior ile yıldızı parlayan Serenay Aktaş dahil oldu.

ASİSTAN ELİF OLARAK DİZİYE DAHİL OLUYOR

Survivor yarışması ile ilk kez karşımıza çıkan daha sonra birçok dizide rol alan Serenay Aktaş dizinin kadrosuna asistan Elif olarak katıldı. Hastanede dengeleri değiştirecek olan Elif asistan, Ali ile Nazlı Doktor'un arasının açılması fırsat bilerek Ali'ye yanaşacak. Ferman Doktor'a gizli gizli hayranlık duyan Elif asistanın gerçek niyeti ise sonradan ortaya çıkacak.

REYTİNG LİSTELERİNİ ALT ÜST EDİYOR

Savant sendromlu deha Ali'nin tıp fakültesinin birincilikle bitirmesini ve asistan cerrah olarak bir hastanede işe başlamasını konu eden dizi daha ilk bölümü ile gündemi salladı. Reyting listelerini de alt üst eden başarılı yapım perşembe akşamlarının en çok izlenen diziler arasında yerini aldı.

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 tarihinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinin yanı sıra farklı dizilerin kadrosunda yer aldı. 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer oldu. Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti. 21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Serenay Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu.

Güzel isim Serenay Aktaş, Meryem, Acil Aşk Aranıyor, Kaçak Gelinler, Muhteşem Yüzyıl, Türk Malı ve Kanıt gibi dizilerde yer aldı.

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Survivor'un eski yarışmacısı Serenay Aktaş, Mucize Doktor'un kadrosuna dahil oldu

Serenay Aktaş, Mucize, Kore, Magazin

YORUMLAR(13)
İSLAMAFOBİ TV KANALI:Senarist tembelse veya zeki değilse emek harcamayı sevmiyorsa her zamanki gibi tipik aptalca bir diziye döner. İnsanların kendini ifade etmediği seyircinin kendini savunsaydın ya anlatsaydın ya gerçekleri söyleseydinya diye dövunduğu latin amerika dizilerine döner akıl zeka nerdeeee
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...:entrika girerse işin içine heleki bu kadı katıldıysa diziye bakışları zaren yeteri kadar rahatsız edici kesin entrika dönecege benziyor dizide çok yazık edeceksiniz bu güzelim diziye
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ALİ BİLDİREN:bu diziyi entrika için izlemiyoruz bundan haberiniz olsun da, diziyi bozduğunuz anda biz de izlemiyoruz.
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MİSAFİR:aynen
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ALİ BİLDİREN:dizinin ayarını kaçırdığınızda biz de aniden izlemeyi bırakacağız. kadroya dahil kadroya dahil. . . ayar kaçtı mı bizim de ayarımız kaçar
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5 0
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BRÜTÜS:Güzel başlayan diziye, saçma sapan transferler ve entrikalar ekleyerek, dizinin ömrünü şimdiden belirlemeye başladılar. Düzen bunu gerektiriyorsa, izlemem. Sağlık olsun.
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ERTAN:Good Doctor''un çakması. Sanki konu kalmadı be, işiniz mesleğiniz sinema, dizi ama kendin üreteceğine hazırda var dimi hemen kopyala. Orjinalinin yanında çok hafif kalmış. Kusura bakmayın duygularıma hakim olamadım ama neden bu taklitçilik, sahtecilik, neden biz olamıyoruz.
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SEÇİL:Çok güzel bir dizi..
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ERTAN:Keşke birde çakma olmasaydı iyiydide, içime dokunuyor başkasının taklitini bize servis etmeleri.
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XXX:inşallah bu güzel dizinin içine etmezler entrika, dümen vs vs. . .
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