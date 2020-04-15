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Survivor Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti? Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Ödül oyununu kim kazandı?

Birleşme partisinin geride bırakıldığı Survivor'da takımlar arası değişiklik yaşandı. Gönüllüler takımında ve ünlüler takımında yarışmacı değişikliği yapılan bölümde izleyiciler Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

15.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:10

Survivor'un 14 Nisan yayınlanan 46. bölümünde takımlar arası değişim heyecanı yaşandı. Survivor yeni bölümde izleyicilerin merakla beklediği yarışmacı değişiminde her iki takımdan birer erkek yarışmacı karşı takıma geçti. Peki, Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti? Survivor 2020 yeni takımlar nasıl oluştu?

SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?

Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarını heyecanlandıran yeni gelişmeyi duyurdu. Ilıcalı, daha önce hiçbir Survivor'da uygulanmayan çeyrek final sisteminin bu yıl yarışmada uygulanacağını açıkladı. Buna göre yarışmada final aşamasında önce çeyrek final aşaması olacak ve 8 yarışmacı çeyrek finalde mücadele edecek. Ilıcalı ayrıca takımlardaki dengeleri sağlamak için iki erkek yarışmacının da takımının değiştiğini söyledi.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti? Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Ödül oyununu kim kazandı?
Berkan Karabulut

Acun Ilıcalı ünlüler takımından bir erkek yarışmacı ile gönüllüler takımından bir erkek yarışmacının takımlarının değiştiğini, böylece takımların daha dengeli olacağını söyledi. Buna göre Berkan Karabulut ünlüler takımından gönüllüler takımında, Yunus Emre Özden ise gönüllüler takımından ünlüler takımında geçti.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor'da kim hangi takıma geçti? Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Ödül oyununu kim kazandı?
Yunus Emre Özden

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da salı akşamı takım değişiminden önce yarışmacılar parkurda ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 14 Nisan Salı akşamı mücadele veren yarışmacılar iletişim oyununu kazanmak için ter döktü. Oynanan oyun sonrası Survivor'da iletişim ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı böylece sevdikleriyle iletişim kurma şanslı elde etti.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler değişikliği nasıl oldu? Survivor’da kim hangi takıma geçti? Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Ödül oyununu kim kazandı?
Etiketler: Gündem, Güncel
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