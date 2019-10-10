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Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı enerji yükleme bahanesiyle dolandıran kişinin 31 yıl hapsi istendi

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, yarışma öncesi kendisine enerji yüklemesini yaparak birinci yapacağını söyleyen kişi tarafından defalarca istismara uğradığını söyleyerek mahkemeye başvurmuştu. Karaağaç'ın şikayetçi olduğu kişinin 31 yıl hapsi istendi.

10.10.2019 12:10

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor ile ünlenen Ecem Karaağaç, Survivor yarışması öncesi 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi geçtiğimiz Mart savcılığa şikayet etti. Karaağaç'ı kandıran kişiyle ilgili soruşturma tamamlandı ve 31 yıl hapsi istendi.

GÜNDE 3 KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRİP 90 BİN TL VERDİ

Sabah'ın haberine göre; Ecem Karaağaç, programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluşmuş. Karaağaç, "Sana çıplak bir şekilde dokunmam gerekiyor. Günde üç kez cinsel ilişkiye girerek sana enerji yükleyeceğim" diyen sözde hocanın vaatlerine inandı. Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte oldu ve ona yaklaşık 90 bin lira verdi.

31 YIL HAPSİ İSTENDİ

Ecem Karaağaç, Survivor yarışmasından elendiğinden kandırıldığını anlayınca mahkemeye başvurdu ve kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bilirkişi raporunda; ikilinin arasında geçen konuşmalarda, sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi. raporda; İbrahim Halil G'nin, genç kadının isteğiyle evine geldiği ve cinsel ilişkiye girerek onu hastalık ve belalardan korumayı vadettiği de belirtildi. Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan kişinin 31 yıla kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?

Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan eden Ecem Karaağaç'a bir takipçisi, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı. Karaağaç, teklifi kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu.

Sözde uzman kişi, enerji verme vaadiyle Ecem'le defalarca birlikte oldu. Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Ecem Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Ecem Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı enerji yükleme bahanesiyle dolandıran kişinin 31 yıl hapsi istendi

Ecem Karaağaç, Karaağaç, Magazin

Kaynak: Diğer

YORUMLAR(60)
ARZU:Bu kizda salakmi safmi allah askina!!!
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HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK:ENERJİ YÜKLEMESİ Mİ ULAN BU NASIL BİR ÜLKE YAW
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AHMET:meşhur olabilmenin başka yolları, şimdi bir şeyler yazacam da burası uygun değil, buna çocuklar bile inanmaz.
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DOKSAN BİN LİRA :):Süper Benzin yerine LPG ile kandirilmak gibi birsey olmali herhalde . Bu nasil cahillik ??
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METİN TEKİN:enerjiyi bilmemde beyin yüklenmesi lazım bu kıza.
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MEHMET ÇALIK TOZBEY:Gönül rızasıyla ilişkiye giriyor sonrada davacı oluyor. . . Utanç verici bir durum, insan bu kadar mı cahil olabilir. . . Bütün mesele gündem yaratıp pirim toplamak, bu olanlardan utanç duydum. . .
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MEMET33:VARMI YAHU 2019 YILINDA HALA BÖYLE SALAKLIK, KENDİNİ ŞARJLI PİLMİ ZANNETTİN YAVRUM. ADAM İYİ FULLEMİŞ SENİ, HELAL OLSUN. BU SALAKLAR OLMASA UYANIKLAR AÇ KALIR VALLAHİ.
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ÖZ HAKİKİ ENERJİ YÜKLEYİCİ:YANLIŞ ENERJİ YÜKLEYİCİLERİYLE İLETİŞİME GEÇMEYİN. ENERJİMİ YÜKLETMEK İSTİYORSUNUZ. BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN. ANINDA YÜKLEYELİM
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21 1
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ENERJİSA:Sahte elektrik şebekelerine itibar etmeyiniz. Yıllardır olduğu gibi istediğiniz an yanınızdayız.
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