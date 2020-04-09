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Survivor yarışmacısını 'enerji yüklemesi' vaadiyle istismar eden kişinin cezası belli oldu

Survivor eski yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı "Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın" diyerek istismar eden kişi 10 yıl hapis ve 125 bin TL para cezasına çarptırıldı

09.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:32
Survivor yarışmacısını 'enerji yüklemesi' vaadiyle istismar eden kişinin cezası belli oldu

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, geçtiğimiz senenin başlarında yarışma öncesi kendisine enerji yüklemesini yaparak birinci yapacağını söyleyen kişi tarafından defalarca istismara uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan sözde hocanın 31 yıla kadar hapsi istenmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı.



ENERJİ YÜKLEME BAHANESİYLE İSTİSMAR ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre: Ecem Karaağaç, aylar önce yarışmaya katılmadan önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle bulutu. Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte oldu ve ona yaklaşık 90 bin lira verdi. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anlayarak Halil G.'den şikayetçi oldu.



10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan İbrahim G., cinsel saldırı suçundan beraat etti. Ancak dini inanç ve duyguların istismarıyla 2017 yılının Ağustos ayından 2018 yılının Ocak ayına kadar farklı seferlerde 88 bin 829 TL para alıp Karaağaç'ı dolandırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca şantaj suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası ile de cezalandırılmasına hükmedildi. İbrahim G., toplamda 10 yıl hapis 125 bin lira para cezası aldı.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Ecem Karaağaç, Karaağaç, Magazin
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