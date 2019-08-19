Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka, yarışmada tanıştığı Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor

Survivor 2019 Türkiye- Yunanistan'da tanışan Atakan Işıktutan ile Yunan yarışmacı Katerina Dalaka aşk yaşıyor. Birlikte tatil yapan ikiliden Işıktutan Instagram hesabından aşkını ilan etti.

"SONSUZA DEK KALBİMİN DERİNLİKLERİNDE OLACAKSIN"

Dalaka ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Atakan Işıktutan, son paylaşımda aşkını ilan etti. Işıktutan paylaşımında "Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın..." dedi.

AŞKLARI YARIŞMADA BAŞLADI

Survivor'da Yunan yarışmacı Yunanistan'ın şampiyonu olurken, Atakan yarışmanın bitimine 1,5 ay kala elenmişti. Çiftin aralarındaki etkileşim yarışma devam ederken de sık sık gündeme geliyordu.