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Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka, yarışmada tanıştığı Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor

Survivor yarışmasında tanışan Katerina Dalaka ve Atakan Işıktutan aşk yaşamaya başladı. Işıktutan, sosyal medya hesabından Dalaka ile pozlarını paylaşarak aşkını ilan etti.

19.08.2019 09:54
Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka, yarışmada tanıştığı Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor

Survivor 2019 Türkiye- Yunanistan'da tanışan Atakan Işıktutan ile Yunan yarışmacı Katerina Dalaka aşk yaşıyor. Birlikte tatil yapan ikiliden Işıktutan Instagram hesabından aşkını ilan etti.

"SONSUZA DEK KALBİMİN DERİNLİKLERİNDE OLACAKSIN"

Dalaka ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Atakan Işıktutan, son paylaşımda aşkını ilan etti. Işıktutan paylaşımında "Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın..." dedi.

AŞKLARI YARIŞMADA BAŞLADI

Survivor'da Yunan yarışmacı Yunanistan'ın şampiyonu olurken, Atakan yarışmanın bitimine 1,5 ay kala elenmişti. Çiftin aralarındaki etkileşim yarışma devam ederken de sık sık gündeme geliyordu.

Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka, yarışmada tanıştığı Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor

Yunanistan, Magazin

YORUMLAR (5)
KUNTEPER CANAVARI: Şu an bu haberle aydınlandım. Gidip uzay gemisi yapacağım.
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AT HIRSIZI: belliydi zaten Allah bi yastıkta kocatsın atakan efendide işini biliyo valla helal olsun
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AVNİ: Yanlış tercih.Benden başkası seni mutlu edemez.
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DERİCİ: aşk değil bu. Faydacılık
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BİR DOST: YABANCI KADINLARDAN PEK HAYIR BEKLEMEYİN GENE DE SİZ BİLİRSİNİZ
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