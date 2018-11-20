20 Kasım 2018, 13:12
»»

Süryani Rahip, Malayı Kapıp Cami Tadilatına Yardım Etti, Görenlerin Yüreği Isındı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kafro köyünde çekilen iki kare fotoğraf yürekleri ısıttı. Süryani ve Müslüman nüfusun birlikte yaşadığı köyde, cami tadilatına yardım eden rahip, eline malayı alıp sıva yaptı.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kafro köyünde, dinler arası hoşgörü ete kemiğe büründü.

ELİNE MALAYI ALIP İŞE KOYULDU

Süryani ve Müslüman nüfusun yıllardır, sorunsuz biçimde bir arada yaşadığı köyde, çekilen iki kare fotoğraf yürekleri ısıttı. Müslüman köylüler tarihi camilerini onarırken, eline mala alarak sıvaya yardımcı olan Süryani Rahip'in görüntüsü objektiflere yansıdı.

Yüzyıllardır bu topraklarda birlikte yaşayan Midyatlıların görüntüsü dün olduğu gibi bugün de tüm Türkiye'ye örnek olacak cinsten.

Midyat,Mardin
20 Kasım 2018 Salı 13:12



YORUMLAR (73)
ADINIZI YAZIN: boşversene kimin dost kimin düşman olduğunu en anlayamacak kadar gerizekalıın ne var bundan adam yaşadığı topraklardaki bir camiye yardım ediyor yok abdesmiş felan filan geçin bunları
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
İSTİKLAL: ertugrul dizi de kilise bekcisi kamburlu papaza benziyor, ama o bir ajandir bunu bilmem
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
CEMAAT: HELAL OLSUN DAYIMA İKİNDİYE BEKLERİZ .
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
GÜL: Bence ihanet etmesinler gösteri yardimlarina ihtiyac yokdur. Istemem abdestsiz birinin camiye el sürmesini. Gösteriyle gözünüzü büründürmeyib. Su uyur düsman uyumaz. Onlardan Müslümana dost olmaz!!!
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
MİDYATLIFATİH: bizim midyat dinler ve dillerin buluştuğu adrestir saygı ve sevgilerimizle
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Tüm 73 yorumu okumak için tıklayın