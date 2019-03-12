Süs Amacıyla Ekti Gelir Kapısı Oldu

Osmaniye
'de köydeki evinin etrafını süslemek amacıyla nergis eken Mehmet Türkmenoğlu, şimdi 10 dekar alanda nergis ekip satarak geçimini sağlıyor. Kadirli
ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde yaşayan Mehmet Türkmenoğlu, 10 yıl önce köydeki evinin etrafını güzelleştirmek ve kokusundan faydalanmak için nergis ekti.
Bir süre sonra ektiği nergisleri toplayarak satmaya başlayan Türkmenoğlu, 10 yıl içinde 10 dekarlık alana nergis ekip satmaya başladı. İlk etapa sadece Osmaniye çevresine satış yapan Türkmenoğlu, şimdi ise Türkiye
'nin neredeyse heryerine nergis satışı yapıyor.
10 yıl önce evin etrafı güzelleşsin diye ektiği nergisin şimdi ekmek teknesi haline geldiğini belirten Türkmenoğlu, "10 yıl içinde sattığım nergise talep çok fazla artınca 10 dönümlük bir tarlaya nergis ekmeye başladık. 5 yıl önce bir sepetin içine koyduğum nergisleri Osmaniye'ye götürerek satıyordum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de verdiği destekle şimdi Türkiye'nin bir çok yerine nergis satıyorum" diye konuştu.
Nergis sayesinde makine giremeyen bir alanı değerlendirebildiğini kaydeden Türkmenoğlu, nergisin neredeyse masrafsız bir bitki olduğunu ve ileride daha geniş bir alanda ekim yapmayı hedeflediğini söyledi.
Mehmet Türkmenoğlu'nun eşi Ayşe Türkmenoğlu
da, nergis ekip hasat etmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Nergisin "baharın müjdecisi" olarak bilindiğini hatırlatan Türkmenoğlu, " Çukurova
'da baharın müjdecisi olarak bilinen nergis çiçeğini evimizin çevresinde süs bitkisi olarak yetiştiriyorduk. şimdi ise ekmek kapımız oldu. Yağmur suyuyla beslenir, masrafsız olarak yetiştirilir. Hasadını yaparken çok mutlu oluruz. Dağlarda da yetişir. Topladığımız nergisleri, eşim Osmaniye'de sepetin içerisinde küçük desteler halinde tanesini 3 ile 5 liraya satıyor. Son yıllarda bir çok il ve ilçeye de gönderiyoruz. Nergislerimiz, 5 kişilik ailemizin sofrasına katık oluyor." ifadesini kullandı.
Kadirli, Türkiye, Osmaniye, Güncel
Kaynak: AA