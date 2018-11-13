Süs Bitkileri İhracatında Yılsonu Hedefi; 100 Milyon Dolar

13 Kasım 2018 Salı 10:30



13 Kasım 2018 Salı 10:30

Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı 2018 yılı ilk 10 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 25 artış gösterdi. Bu dönemde toplam 84 milyon 600 bin dolarlık ihracat yapılırken, yılsonu ihracat hedefi 100 milyon dolar olarak belirlendi.Türkiye süs bitkileri ihracatında sıçrama yaşadı. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı 2018 yılı ilk 10 aylık dönemde bir önceki yıl aynı döneme kıyasla değer bazında yüzde 25 artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplamda 84 milyon 600 bin dolarlık ihracat yapıldı. Sektörün ihracatında Hollanda ilk sırada yer alırken, Özbekistan, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Irak, Türkmenistan, Gürcistan, Romanya ve A.B.D. ilk on sırada yer alan diğer ülkeler oldu.Sektörü değerlendiren Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Hollanda'ya süs bitkileri ihracatının bir önceki yıl aynı döneme kıyasla değer bazında yüzde 32 artış gösterdiğini ve toplam 20,3 milyon dolarlık ihracat yapıldığının altını çizdi. Yılmaz, ihracatın Özbekistan'a yüzde 56, İngiltere'ye yüzde 8 ve Almanya'ya yüzde 8 artış gösterdiğini belirtti.Canlı bitkiler ihracatında ise, 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde, geçtiğimiz yıl aynı döneme göre değer bazında yüzde 29 artış görüldüğünü kaydeden Yılmaz, "Bu dönemde canlı bitkiler ihracatı 47 milyon 499 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Kesme çiçekler ürün grubu ihracatı 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 22 artış göstermiştir. Bu dönemde toplam 28 milyon 737 bin dolarlık ihracat gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.Yılsonu hedefi 100 milyon dolarYılmaz, süs bitkileri sektörünün ihracat hedefinin 2018 yılı sonunda 100 milyon dolar olarak belirlendiğini söyleyerek, bu hedefi yakalayacaklarına inandığını kaydetti.Eurasia Plant Fair/ Flower Show İstanbul kapılarını açıyorSüs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği'nin (SÜSBİR) İstanbul'da düzenleyeceği bitki ve peyzaj fuarı Eurasia Plant Fair/ Flower Show, 22 Kasım Perşembe günü kapılarını açacak. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen fuar, Türkiye genelinde toplam 50 bin dekar alanda 1.2 milyar dolarlık üretim gerçekleştiren, dolaylı yoldan 500 bin kişiye istihdam sağlayan ve yıl sonuna kadar 100 milyon dolar ihracat hedefleyen süs bitkileri sektörünü bir araya getirecek. - İSTANBUL