Süs Bitkileri Sektörü, İhacata Dayalı Büyümeye Odaklandı

Sektörün çatı kuruluşu SÜSBİR (Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği), Tarsus Turkey ile birlikte düzenledikleri Avrasya'nın en büyük bitki ve peyzaj fuarı Eurasia Plant Fair/ Flower Show İstanbul'u ise alternatif pazarlarda yeni ihracat kanallarına ulaşmada en önemli adres olarak görüyor. Flower Show İstanbul 2018 kapanış rakamları da bunu doğruluyor. 10.'su düzenlenen fuara yurt dışından gelen yeni yabancı ziyaretçi oranı yüzde 88,5 ile rekor düzeye ulaşırken, organizasyona 52 ülkeden alıcılar geldi ve üç gün boyunca milyonlarca liralık ticaret anlaşması gerçekleşti.

Belediyeler, boylu ve kütürlü ağaç ithalatını azalttı, 20 milyon dolar içerde kaldı!

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar'ın verdiği bilgiye göre, sektörün ithalatındaki düşüşün en önemli nedeni, belediyelerin süs bitkisi ithalatını azaltması. Mart ayında yapılacak yerel seçimlerden sonra Belediyelerin özellikle park bahçelerde ve yol peyzajında mevsimin de gerekliliklerine uygun yeni düzenlemeleri ya da bakım çalışmaları söz konusu olacaktır. Bu noktada sektör olarak, belediyelerin ithal ürünler yerine hali hazırda yerli ürünlerin tercih edilmesini bekliyoruz" diyen Dündar, süs bitkileri ithalatının azaltılıp iç pazarın canlanmasında ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasında belediyelere önemli görev düştüğünü vurguladı.

Süs Bitkileri Sektörü, tarımsal destek, KDV indirimi ve arazi tahsisi bekliyor!

Dolaylı yoldan 500 bin kişiye istihdam sağlayan Türk Süs Bitkileri Sektörü, devletten üç önemli konuda destek bekliyor. Bunlardan birisi KDV indirimi. "Süs bitkilerinde KDV oranı şuanda %18. Fakat aynı mevzuat altında bulunduğumuz Tohumculuk Kanununa tabi diğer ürünlerde KDV %1 ile %8 arasında değişiyor" diyen SÜSBİR Başkanı Dündar, KDV oranının makul bir seviyeye çekilmesinin ithalatla mücadelede önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti. Şu anda 50 bin dekar alanda üretim yapan sektörün, üretim için hala yeterli araziye sahip olmadığını da vurgulayan Dündar, kamunun elinde bulunan nitelikli arazilerin üreticilere uzun dönemli tahsis edilmesini talep ettiklerini, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını ve önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Üretimdeki farklılıktan ötürü mevcut tarım desteklerinden de yararlanamadıklarının altını çizen Dündar, süs bitkileri sektörünün ihtiyacına özel bir destek modelinin oluşturulması gerektiğini belirtti.

1,2 milyar dolarlık süs bitkileri sektörü, fuarda buluşacak!

Tarsus Turkey tarafından SÜSBİR işbirliği ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Eurasia Plant Fair/ Flower Show İstanbul 2019, 1,2 milyar dolarlık süs bitkileri ve peyzaj sektörüne 11'inci kez ev sahipliği yapacak. Fuara, aralarında belediyeler, kamu kurumları, inşaat ve peyzaj proje firmaları, turistik tesisler, yapı marketler, şehir planlamacıları ve mimarların da olduğu yurt içi ve yurt dışından binlerce alıcı gelecek. 14 – 16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Flower Show İstanbul 2019, bu yılki büyüme hedefine "ihracatı" koyan sektöre, alternatif pazarlar ve yeni ticaret kanalları açacak.

Kaynak: Bültenler