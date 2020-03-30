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Süs bitkileri sektörünün hedefi 40 milyar dolarlık dünya pazarı

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkanı Ahmet Dündar, "Yılda ortalama 5,5-6 milyar liralık üretim gerçekleştiren üreticilerimizin, 40 milyar doları bulan dünya pazarından çok daha fazla pay alması için çalışıyoruz.

30.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:10
Süs bitkileri sektörünün hedefi 40 milyar dolarlık dünya pazarı
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkanı Ahmet Dündar, "Yılda ortalama 5,5-6 milyar liralık üretim gerçekleştiren üreticilerimizin, 40 milyar doları bulan dünya pazarından çok daha fazla pay alması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
SÜSBİR'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 52,5 milyon metrekare alanda toplam 1 milyar 718 milyon adet kesme çiçek, iç ve dış mekan süs bitkisi ile çiçek soğanı üretimi gerçekleştiren sektör, 2019'u 80,4 milyon dolar ihracata karşılık 43 milyon dolar ithalatla kapattı.
Doğrudan 100 bin, dolaylı yoldan 500 bin kişiye istihdam sağlayan sektör, 2020'de hem Türkiye 'nin ekolojik ve lojistik avantajlarından hem de kasım ayındaki The Flower and Plant Show fuarındaki fırsatlardan yararlanarak 40 milyar doları bulan dünya süs bitkileri pazarındaki yerini ve ticaretini genişletmeyi hedefliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SÜSBİR Başkanı Dündar, üreticiler olarak 12-14 Kasım'da Tüyap Beylikdüzü'nde 12'ncisi düzenlenecek The Flower and Plant Show Fuarı'na hazırlandıklarını bildirdi.
Tarsus Turkey tarafından SÜSBİR iş birliğiyle düzenlenen fuarın, sektörlerinin mevcut pazarlarda yeni satış kanallarına ulaşması ve 2020 hedef pazarlarda büyümesi yönünde önemli bir katma değer sağlayacağını belirten Dündar, şunları kaydetti:
"Yılda ortalama 5,5-6 milyar liralık üretim gerçekleştiren üreticilerimizin, 40 milyar doları bulan dünya pazarından çok daha fazla pay alması için çalışıyoruz. Birlik olarak üretim ve pazarlama konusunda üyelerimizin önünü açmak adımlar atıyoruz. Bunlardan birisi de bu yıl 12'incisi düzenlenecek olan The Flower and Plant Show Fuarı. Bu fuar, sektörün istikrarlı büyümesinde en önemli uluslararası adreslerden birisi."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi

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