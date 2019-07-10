Süs bitkileri ve peyzaj sektörü Flower Show İstanbul'da

Daralan ithalat pazarının yerli bitki kullanımı ile tamamlanması ve ihracatın artırılması yönünde çalıştıklarını söyleyen SÜSBİR (Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, "Tarsus Turkey'in Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 11.'sini düzenleyeceği Eurasia Plant Fair/ Flower Show İstanbul fuarına sahip olmamızı, sektörün şansı olarak değerlendiriyoruz. Fuarın bu yılki ana söylemi"size yeni pazarlar açmak için geliyoruz" oldu. Sektörümüzün de talebi bu yönde. Hem iç hem de dış pazardaki daralmayı önlemek için ihracat öncelikli olmakla beraber, belediyelerin bütçe kısıtları sebebiyle, yurt içindeki daralan pazar için de yeni satış kanallarına ihtiyacımız var. Bu doğrultuda fuarda kurulan ilişkilerin sürekli ticarete dönmesi en büyük beklentimiz" dedi.

Avrupa Birliği'nin ağacı Türkiye'den!

130 milyon dolarlık dış ticaret hacmine sahip Türk Süs Bitkileri Sektörünün, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatını yüzde 33 artırdığı bilgisini paylaşan SÜSBİR Başkanı Ahmet Dündar, "2018'de toplam ağaç ve çalı ihracatımızın %45'ini AB ülkelerine gerçekleştirdik. Satışlarda Hollanda, Almanya ve İtalya öne çıktı" dedi. Dündar, bu yıl Kasım ayındaki Uluslararası Flower Show İstanbul buluşmasının, bölge ülkelerine yönelik ticarete çok önemli katkı sağlayacağını da vurguladı.

Kadın istihdamıyla öne çıkan süs bitkileri sektörü, 500 bin kişiye iş yaratıyor

Süs bitkileri sektörünün emek yoğun bir alan olduğunu söyleyen Dündar, "Tarımın diğer alt kollarına göre işgücü ihtiyacı daha fazla. Sektördeki genel kabul, seralar için dekara 3 kişi, açık alanda ise dekara 1 kişi olarak hesaplanmakta. Teknoloji yoğun olarak kullanılsa dahi sektörün her zaman işgücü potansiyeli yüksek. Özellikle kadın istihdamının yoğun olduğu bir alan. Hesaplarımıza göre sektörümüzdeki doğrudan istihdam 78 bin civarındayken, dolaylı istihdam 500 bine yaklaştı" dedi.

İstanbul, Kasım'da çiçek açacak

Tarsus Turkey tarafından SÜSBİR işbirliği ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Eurasia Plant Fair/ Flower Show İstanbul 2019, uluslararası süs bitkileri ve peyzaj sektörüne 11'inci kez ev sahipliği yapacak. Fuara, aralarında belediyeler, kamu kurumları, inşaat ve peyzaj proje firmaları, turistik tesisler, yapı marketler, şehir planlamacıları ve mimarların da olduğu yurt içi ve yurt dışından binlerce alıcı gelecek. 14 – 16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Flower Show İstanbul 2019, ihracata dayalı büyümeye odaklanan sektöre, alternatif pazarlar ve yeni ticaret kanalları açacak.