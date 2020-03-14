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Süs eriği ağaçları çiçek açtı

Çiçek açan süs eriği ağaçlarından görüntü Ağaçların önünde fotoğraf çektirenlerden görüntüler KARABÜK - Karabük'te çiçek açan süs eriği ağaçları güzel görüntü oluşturdu.

14.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:37
Çiçek açan süs eriği ağaçlarından görüntü
Ağaçların önünde fotoğraf çektirenlerden görüntüler
KARABÜK - Karabük 'te çiçek açan süs eriği ağaçları güzel görüntü oluşturdu. Hava sıcaklığının artmasıyla Karabük'te süs eriği ağaçları çiçek açtı. Bazı vatandaşlar pembeye bürünen ağaçların önünde fotoğraf çektirdi. Süs eriği ağaçları çiçek açtı

Kaynak: AA

Etiketler : Karabük, Güncel

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