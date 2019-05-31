Süs havuzunda tehlikeli serinlik

Süs havuzunda tehlikeli serinlikSıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
OSMANİYE - Osmaniye
'de, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Osmaniye'de, havaların 36 dereceye çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan bir grup çocuk, Devlet Bahçeli
Meydanın içerisinde bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.Suda birbiriyle oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak meydandan uzaklaştı.
Kaynak: İHA
Osmaniye
, Yerel