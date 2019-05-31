31.05.2019 23:03
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Süs havuzunda tehlikeli serinlik

Süs havuzunda tehlikeli serinlik Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinlediOSMANİYE - Osmaniye'de, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
OSMANİYE - Osmaniye'de, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
Osmaniye'de, havaların 36 dereceye çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan bir grup çocuk, Devlet Bahçeli Meydanın içerisinde bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
Suda birbiriyle oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak meydandan uzaklaştı. Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Kaynak: İHA
Osmaniye, Yerel