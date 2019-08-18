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Süs köpeğiyle dalaşan sokak köpeğine tekme attı

ANKARA'da, kimliği belirsiz kişi, yanındaki süs köpeği ile dalaşan sokak köpeğine tekme attı.

18.08.2019 14:06 Süs köpeğiyle dalaşan sokak köpeğine tekme attı
ANKARA'da, kimliği belirsiz kişi, yanındaki süs köpeği ile dalaşan sokak köpeğine tekme attı. Köpek, yol kenarına uçarak, park halindeki otomobil ile kaldırımın arasına düştü. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin yerden kalkamadığı görüldü.
Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Seğmenler Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 2 kişinin yanında bulunan süs köpeği ile sokak köpeği dalaştı. Bunun üzerine ikilinin yaklaştığı köpekler, birbirinden ayrıldı. Süs köpeği ikilinin yanına gelirken, sokak köpeği de peşinden gitti. Bunu gören kimliği belirsiz kişilerden biri, sokak köpeğine tekme attı. Köpek, yol kenarına uçarak, park halindeki otomobil ile kaldırımın arasına düştü. Tekme atan kişi ise yerde yatan köpeğin başında bir süre bekledikten sonra ayrıldı. Olayı fark eden market çalışanları, dışarı çıkarak, hareketsiz yatan köpeğin yanına gitti. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası köpeğin, kontrol için veterinere götürüldüğü öğrenildi. Olayın görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken, köpeğe tekme atan kişiye tepki gösterildi.


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Kaynak: DHA

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