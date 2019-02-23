Süs Tavuğu Yetiştiricilerinden Ataç'a Ziyaret

Kaynak: İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği'nin temsilcileri ile bir araya geldi.Bu kapsamda Eskişehir Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Osman Karataş, dernek üyeleri ile birlikte Başkan Ataç'ı ziyaret etti. Ziyarette Karataş ve beraberindekiler dernek faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verirken desteklerinden dolayı da teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederken buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR