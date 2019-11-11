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Süs tavukları ve güvercinlerin bulunduğu çatı katında yangın paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin çatı katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

11.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:29Süs tavukları ve güvercinlerin bulunduğu çatı katında yangın paniği
'nın ilçesinde bir iş yerinin çatı katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Çatı katında bulunan tavuk ve güvercinler ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Söndürme çalışmalarının ardından bazı tavuk ve güvercinlerin telef olduğu görüldü.

Mahmudiye Mahallesi 1. İşletme Sokakta yangın çıktı. Ömek Akta'ya ait iş yerinin çatı katında süs tavuklarında olduğu ve güvercinlerin bulunduğu yerde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden firma çalışanları durumu itfaiye ekiplerine verdi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar çatı katında bulunan hayvanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Kafesler içeresinde olan hayvanlar tek tek kurtarılarak aşağı indirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Bazı kuş ve tavuklar telef oldu. İçerde bulunan hayvanların değerlerinin 50 TL olduğu öğrenildi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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