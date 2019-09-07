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Susamam parçasını seslendirenlerden rapçi Mirac'ın, "HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın" sözlerine tepki yağdı

Susamam şarkısını seslendirenler arasında yer alan Mirac, "HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın" dedi, tepkiler üzerine mesajını sildi

07.09.2019 17:20

Rapçi Şanışer'in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği #Susamam şarkısına çektiği 14 dakika 55 saniyelik klipte #sokak bölümünü seslendiren Mirac'ın sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

HDP'lilerin ve FETÖ'cülerin oy verenlerin klibi paylaşmasından rahatsız olduğunu söyleyen Mirac, Twitter hesabından "SÖYLEMEM GEREKİR. Şarkıda bulunan bir kişi olarak ve tamamen yoksulu, yetimi, mülteciyi, sokağı anlatan biri olarak aşırı uç siyasi kesimlerin, HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından ve bundan nemalanmasından aşırı rahatsızlık duyduğumu belirtmeliyim" mesajı paylaştı.

TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPIP PAYLAŞIMINI SİLDİ

Mirac tepkiler üzerine "HDP yerine PKK demek daha doğru olacak sanırım, sonuçta HDP hâlâ aktif siyaset yapan bir parti…" ifadelerini içeren ikinci bir mesaj paylaştı.

Mirac daha sonra paylaşımlarını sildi.

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