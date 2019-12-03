Haberler » Güncel » Susamam şarkısını seslendiren rapçi - Haber

Susamam şarkısını seslendiren rapçi

Müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'na konuşan Mert Şenel, büyük yankı uyandıran Susamam şarkısıyla ilgili, ''Susamam şarkısı tarihi bir proje. Her zaman göğsüm kabarmakta ve bu projede yer aldığım için sonuna kadar gurur duyacağım.'' dedi.

03.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:58Susamam şarkısını seslendiren rapçi

Rap müziğin neden bu kadar popüler olduğuna ise ''Çünkü insanlar yıllardır sözü ve bestesi her şeyi komple paket halinde alınıp, sadece stüdyoda şarkı okutulmuş kişilerden sıkıldı bence.'' cümleleriyle açıklama yaptı.

Şaraplar ve Kadınlar şarkısıyla ilgili Şenel, ''Şaraplar ve Kadınlar şarkısını derin bir boşluk içindeyken yapmıştım. Sanırım benimle aynı şeyleri düşünen ve hisseden bir çok insan varmış. O yüzdendir diye düşünüyorum bu kadar sevilmesinin sebebini…'' ifadelerini kullandı.

Mert Şenel kimdir?

Mert Şenel aslında şarkılarındaki kişinin ta kendisidir. Kendisini ''1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Şu an devam etmekte olan bir eğitim hayatım var ve müzik kariyerimde eş zamanlı olarak devam etmekteyim. İletişim Fakültesi Radyo TV öğrencisiyim.'' cümleleriyle tanımlamıştır.


Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:10 Osmangazi Engelli Hayvanları Unutmadı - Haber
15:10 Deveciler Derneği Başkanı Özer oldu - Haber
15:09 Meteorolojiden yağış ve soğuk hava uyarısı - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Yaşadığı sağlık problemini bizle paylaşmamıştır - Haber
15:04 Engelli çocuklar polis oldu - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
08:23 Sahte peygamber Evrenosoğlu'nun defnedildiği mezarlıkta talep patlaması yaşandı - Haberler
3.12.2019 15:16:19