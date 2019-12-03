Susamam şarkısını seslendiren rapçi

Rap müziğin neden bu kadar popüler olduğuna ise ''Çünkü insanlar yıllardır sözü ve bestesi her şeyi komple paket halinde alınıp, sadece stüdyoda şarkı okutulmuş kişilerden sıkıldı bence.'' cümleleriyle açıklama yaptı.

Şaraplar ve Kadınlar şarkısıyla ilgili Şenel, ''Şaraplar ve Kadınlar şarkısını derin bir boşluk içindeyken yapmıştım. Sanırım benimle aynı şeyleri düşünen ve hisseden bir çok insan varmış. O yüzdendir diye düşünüyorum bu kadar sevilmesinin sebebini…'' ifadelerini kullandı.

Mert Şenel kimdir?

Mert Şenel aslında şarkılarındaki kişinin ta kendisidir. Kendisini ''1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Şu an devam etmekte olan bir eğitim hayatım var ve müzik kariyerimde eş zamanlı olarak devam etmekteyim. İletişim Fakültesi Radyo TV öğrencisiyim.'' cümleleriyle tanımlamıştır.