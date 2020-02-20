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Suşehri Fen Lisesinin bilimsel laboratuvarı yenileniyor

Suşehri ilçesindeki fen lisesinin bilimsel laboratuvarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

20.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:00Suşehri Fen Lisesinin bilimsel laboratuvarı yenileniyor
ilçesindeki fen lisesinin bilimsel laboratuvarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.
Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, fen lisesi öğrencilerinin daha bilimsel bir eğitim alabilmeleri için fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarının yenilendiğini belirtti.
Suşehri İlim ve Eğitim Vakfı (SİEV) tarafından, Suşehri Fen Lisesi Okul Aile Birliğine 30 bin lira bağış yapıldığını aktaran Sarı, "Eğitime olan desteklerinden dolayı SİEV Onursal Başkanı Erdoğan Bozatlı'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SİEV Başkan Vekili Ünsal Altan ise Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı'nın talebi üzerine fen lisesi laboratuvarlarının yenilenmesi için gerekli adımlar atıldığını belirtti.
Altan, fen lisesi içerisinde öğrencilerin ibadetlerini yapabilmeleri adına erkek ve kızlar için ayrılan alanların mescit olarak düzenlenmesi için de çalışmalara başladıklarını aktardı.

Suşehri, Güncel

Kaynak: AA

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