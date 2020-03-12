Suşehri halk oyunu ekibi Sivas üçüncüsü oldu
Suşehri Gençlik ve Spor Kulübü halk Oyunu ekibi, Sivas'ta düzenlenen yarışmada üçüncü oldu.
12.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:44
Suşehri Gençlik ve Spor Kulübü halk Oyunu ekibi, Sivas 'ta düzenlenen yarışmada üçüncü oldu.
Suşehri Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulan halk oyunu ekibi Halk Oyunları Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen yarışmada serbest dal geleneksel kategoride üçüncülük elde etti.
Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, dereceye giren ekibi makamında kabul ederek yarışma hakkında bilgi aldı.
Ekibi kutlayan Sarı, katkılarından dolayı halk oyunu eğitmeni Yakup Sezer'e, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cabbar Yüzüak'a, Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel ile Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu'ya teşekkür etti.
Suşehri Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulan halk oyunu ekibi Halk Oyunları Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen yarışmada serbest dal geleneksel kategoride üçüncülük elde etti.
Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, dereceye giren ekibi makamında kabul ederek yarışma hakkında bilgi aldı.
Ekibi kutlayan Sarı, katkılarından dolayı halk oyunu eğitmeni Yakup Sezer'e, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cabbar Yüzüak'a, Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel ile Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu'ya teşekkür etti.
Kaynak: AA
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