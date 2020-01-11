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Suşehri'nde aile destek merkezi açılacak

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne sunulan yıllık 300 bin lira bütçeli "Aile Destek Merkezi Projesi"nin kabul edildiğini belirtti.

11.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:38Suşehri'nde aile destek merkezi açılacak
Kaymakamı Hidayet Sarı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne sunulan yıllık 300 bin lira bütçeli "Aile Destek Merkezi Projesi"nin kabul edildiğini belirtti.

Kaymakam Sarı, yaptığı açıklamada, "Kabul edilen proje ile ilçede ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan kadınların ve çocuklarının gelişimini sağlamak amacıyla 4 katlı, 40 odalı bir merkez yapılacak." dedi.
Merkezde, kadınları meslek sahibi yapacak kursların da açılacağını belirten Sarı, şunları kaydetti:
"Mevcut bina içerisinde fitnes salonu, okul öncesi eğitim sınıfı, kütüphane, konferans salonu ve mutfak da bulunacak. Kurulacak merkezle kadınların sosyal hayata kazandırılması, mesleki anlamda becerilerinin geliştirilmesi ve çocukların topluma entegrasyonu sağlanacak. Onaylanan bu proje ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Sosyal Yardımlar, Suşehri, Güncel

Kaynak: AA

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