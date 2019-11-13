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Suşehri'nde ana sınıfı öğrencilerinden Kızılay'a destek

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere topladıkları gıda ve giysileri Kızılay Suşehri temsilciliğine teslim etti.

13.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:20Suşehri'nde ana sınıfı öğrencilerinden Kızılay'a destek
'ın ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere topladıkları gıda ve giysileri Suşehri temsilciliğine teslim etti.
İlkokulunun ana sınıfı öğrencileri velilerinin desteğiyle ilçedeki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.
Öğrenciler tarafından toplanan gıda ve giysiler, Kızılay Suşehri Temsilcisi İsa Şahin'e teslim edildi.
Okul idarecileri, veliler ve öğrencilere teşekkür eden Şahin, Türk Kızılayı'nın her zaman mağdurların yanında olduğunu söyledi.
Türk Kızılayı'nın en ücra köşelere ulaşmak için çaba gösterdiğini belirten Şahin, "Sloganımız her zaman olduğu gibi, 'İyilik Sensiz Olmaz' diyoruz. Bu iyilik kervanına katılan Kemal Paşa İlkokulu idaresi ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Bize ulaşan bu yardımları gerektiği şekilde yerlerine ulaştıracağız. Bizler sadece aracıyız, iyiliklerinizi, hayırlarınıza ortak oluyoruz." dedi.

Kemalpaşa, Kızılay, Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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