Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Suşehri'nde cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı - Haberler

Suşehri'nde cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.

23.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:56
Suşehri'nde cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.
Yalnızbağlar Mahallesi Hekim Caddesi'nde yapılan çalışmaları inceleyen Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Temizlik İşleri Müdürü Beytulllah Gürbüz'den bilgi aldı.
İlçede dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Yüksel, "Halkımızın sağlığı bizler için önemlidir. Önce millet, önce memleket sloganı eşliğinde dezenfekte çalışmalarımız bitti denilinceye kadar devam edecektir." dedi.
Vatandaşlardan da tedbirler kapsamında alınan kurallara uymalarını isteyen Yüksel, "İşiniz olmadığı müddetçe evde kalın, Suşehri Belediyesi her zaman yanınızda olacaktır. Toplum olarak hijyeni elden bırakmayalım. Dostça kalın, sağlıcakla kalın." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Fazlı Yüksel, Suşehri, Sivas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzaktan eğitimde ilk dersi veren Bakan Selçuk, velilere seslendi Haberler
Uzaktan eğitimde ilk dersi veren Bakan Selçuk, velilere seslendi
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG’ye geliyor Haberler
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Koronavirüs karantinasından kaçan şahıs, evinde yakalandı Haberler
Koronavirüs karantinasından kaçan şahıs, evinde yakalandı
HDP’li iki belediyeye kayyum atandı Haberler
HDP'li iki belediyeye kayyum atandı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz’den koronavirüse karşı 4 öneri Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Virüsü 15 dakikada tespit edebilen hızlı tanı kitleri yurda getirildi Haberler
Virüsü 15 dakikada tespit edebilen hızlı tanı kitleri yurda getirildi
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
Ölümcül koronavirüs bir komşu ülkemizde daha ilk kez görüldü Haberler
Ölümcül koronavirüs bir komşu ülkemizde daha ilk kez görüldü

Son Dakika Güncel Haberleri

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kaderi dört hafta içinde belli olacak - Haber Zabıta mangalcılara göz açtırmadı - Haber Başkan Rıza Akpolat'tan vatandaşlara "evlerinize dönün" çağrısı - Haber Koronavirüs anne sütüne geçmiyor? - Haber flaş - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı - Haber "Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar - Haber Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi - Haber Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading