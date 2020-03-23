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Suşehri'nde cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.

23.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:59
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.
Yalnızbağlar Mahallesi Hekim Caddesi'nde yapılan çalışmaları inceleyen Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Temizlik İşleri Müdürü Beytulllah Gürbüz'den bilgi aldı.
İlçede dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Yüksel, "Halkımızın sağlığı bizler için önemlidir. Önce millet, önce memleket sloganı eşliğinde dezenfekte çalışmalarımız bitti denilinceye kadar devam edecektir." dedi.
Vatandaşlardan da tedbirler kapsamında alınan kurallara uymalarını isteyen Yüksel, "İşiniz olmadığı müddetçe evde kalın, Suşehri Belediyesi her zaman yanınızda olacaktır. Toplum olarak hijyeni elden bırakmayalım. Dostça kalın, sağlıcakla kalın." diye konuştu.
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Suşehri’nde cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı

Kaynak: AA

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Suşehri'nde cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı
Etiketler : Fazlı Yüksel, Suşehri, Sivas, Güncel

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