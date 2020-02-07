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Suşehri'nde çalınan hayvanlar 3 gün sonra bulundu

Sivas'ın Suşehri ilçesinden çalınan 2 büyükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulundu.

07.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:36Suşehri'nde çalınan hayvanlar 3 gün sonra bulundu

'ın ilçesinden çalınan 2 büyükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulundu.

İlçeye bağlı köyü Serpinti mezrasın da yaşayan Gülçiçek Balın'ın ahırdan 3 gün önce iki büyükbaş hayvan çalındı.

Hırsızlığı fark eden köylüler durumu jandarma ekiplerine verdi.

Suşehri Bölük Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları çalışma sonucu hayvanları köyden 7 kilometre uzaklıkta bulunan Bakacak mezrasında buldu.

Ekipler hayvanları Gülçiçek Balın'a teslim etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Çataloluk, Jandarma, Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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