Suşehri'nde Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
16.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:10
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Suşehri İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SİHADER) tarafından merkez Balhatun camisinde okutulan mevlit programında, Çanakkale Zaferi'nde şehit olan askerler ve tüm şehitler için dua edildi.
Mevlit sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
SİHADER Başkanı Adem Ocak, "Gurur ve sevinçle kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde, ölümleriyle bile yıllar ötesine ders olmayı başarmış Çanakkale şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yad ediyoruz. Allah bizlere bir daha böyle savaş göstermesin. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.
Suşehri İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SİHADER) tarafından merkez Balhatun camisinde okutulan mevlit programında, Çanakkale Zaferi'nde şehit olan askerler ve tüm şehitler için dua edildi.
Mevlit sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
SİHADER Başkanı Adem Ocak, "Gurur ve sevinçle kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde, ölümleriyle bile yıllar ötesine ders olmayı başarmış Çanakkale şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yad ediyoruz. Allah bizlere bir daha böyle savaş göstermesin. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Suşehri, Sivas, Güncel
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